Legambiente domani l’inaugurazione della prima Microforesta di Comunità di Scampia

Domani a Scampia si inaugura la prima Microforesta di Comunità, un progetto volto a favorire la rigenerazione urbana, ambientale e sociale del quartiere. Si tratta di un’area di verde pubblico pensata per promuovere il benessere e la sostenibilità, realizzata attraverso un percorso condiviso tra cittadini e associazioni. Un intervento che mira a migliorare la qualità della vita e a rafforzare il senso di comunità nel quartiere.

Un percorso condiviso di rigenerazione urbana, ambientale e sociale. Un nuovo spazio di verde pubblico per il quartiere. Domani, giovedì 15 gennaio alle ore 10,30, in via Zuccarini – Comparto H, nel quartiere Scampia, si terrà la “Festa alla Microforesta”, una festa di comunità che segna l’inaugurazione della Microforesta di Comunità di Scampia. All’evento prenderanno parte Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Sandro Scollato, amministratore delegato di AzzeroCO2, e la professoressa Adriana Oliva, dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, co-finanziatrice del progetto, Nicola Nardella, Presidente dell’VIII Municipalità di Napoli e assessore al Verde del Comune di Napoli Vincenzo Santagada. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: In provincia arrivano altre due case della comunità, inaugurazione a Valledolmo e Ventimiglia di Sicilia Leggi anche: ‘Ventotene, l’isola del confino continuo’: domani l’inaugurazione della mostra di Pietrantonio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Legambiente, domani si ripuliscono i parchi nei dodici quartieri - Domani Legambiente, ,in collaborazione con il Comune, propone ’Puliamo il Mondo, iniziativa alla 29ª edizione nazionale. ilrestodelcarlino.it Domani, martedì 13/01 dalle ore 19, torna in CN “Pollini”, il ciclo di talk dedicato all’editoria post-naturale, curato da @lamestudio.it in collaborazione con @legambientelombardia. Come nelle edizioni precedenti, gli incontri saranno moderati dalla curator ec facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.