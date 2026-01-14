Legalità economica Fucci rilancia il lavoro di sistema |
Un patto istituzionale per difendere l’economia sana e rendere più difficile l’infiltrazione di capitali illeciti nel tessuto produttivo. È questa la direzione indicata dalla Procura di Cassino, che si prepara a riattivare un confronto strutturato con il mondo delle imprese sul tema del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Rocca rilancia: "Il sistema ha funzionato. Al lavoro da subito per il 2033. Noi trasparenti sulla sanità"
Leggi anche: Tecnologie, competenze specialistiche, InfoCamere rafforza intelligence per legalità economica
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.
Oggi studentesse e studenti delle classi Quinte, nell'ambito del progetto di Educazione civica e Didattica orientativa, hanno incontrato gli agenti della Guardia di Finanza con il nucleo anticontraffazione, per una lezione sulla legalità economica. Con esempi p facebook
"Si tratta di un’alleanza tecnologica e istituzionale a tutela delle imprese sane. Un patto che va oltre la carta ed è azione concreta sul territorio, un sistema avanzato di intelligence al servizio della #legalità economica" dice il Presidente di Cciaa Umbria, Giorgio x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.