lega serie a sfida cloudflare stretta sul calcio pirata dopo la multa agcom

La Lega Serie A intensifica la lotta contro la pirateria digitale, rispondendo alla recente multa da 14 milioni inflitta dall’Agcom a Cloudflare. La richiesta di responsabilità diretta ai grandi del web mira a tutelare i diritti delle società calcistiche, rafforzando le misure contro le violazioni online. Questa iniziativa segna un passo importante nella tutela del calcio e della proprietà intellettuale in ambito digitale.

Lega Serie A contro i giganti del web: la stretta sul calcio pirata non ammette eccezioni. Sfida Cloudflare dopo la multa Agcom da 14 milioni, rafforzando la stretta sul calcio pirata e chiedendo responsabilità diretta ai giganti del web. La battaglia per la legalità nel calcio italiano ha raggiunto un nuovo, tesissimo livello di scontro, trasformandosi in una vera e propria sfida aperta tra le istituzioni sportive nazionali e i colossi tecnologici globali. Al centro della contesa si staglia il duro botta e risposta tra la Lega Serie A e Cloudflare, uno dei principali fornitori mondiali di servizi di rete, recentemente sanzionato dall'Agcom con una multa di 14 milioni di euro per aver ripetutamente ignorato le norme a tutela del diritto d'autore online. 🔗 Leggi su Digital-news.it

