Il Governo ha annunciato l'arrivo di 32 nuovi agenti di polizia per la questura di Ancona e altri reparti, come riportato dal Carlino. La misura comprende 13 ispettori e 19 agenti, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e la sicurezza sul territorio. Questo incremento rappresenta un segno dell’attenzione delle istituzioni alle esigenze di sicurezza locali, contribuendo a migliorare l’efficienza delle forze dell’ordine nella provincia.

Nuovi poliziotti in arrivo per la questura di Ancona e in alcuni reparti di polizia. Si tratta di 32 unità complessive come riportato ieri dal Carlino: 13 sono ispettori e 19 sono agenti. Il nuovo piano di assegnazione è stato reso noto dal Viminale, sede del ministero dell’Interno. Un organico atteso da tempo e di cui c’è molto bisogno visto che gli stessi sindacati di settore hanno più volte evidenziato una carenza di personale pesante per tutta la provincia dorica in termini soprattutto di controllo del territorio. E’ di lunedì scorso il dato indicato dal Siulp che ha parlato di una diminuzione di poliziotti cronica pari al 20%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lega: "Segno dell’attenzione del Governo"

Leggi anche: Rubano (FI): “Rinnovo contratto scuola segno concreto di attenzione, impegno mantenuto dal Governo”

Leggi anche: Ddl stupro, dietrofront governo dopo accordo Pd-FdI, Lega: "Audizioni per chiarire aspetti tecnici", opposizioni lasciano Senato in segno di protesta

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La ricerca di equilibrio tra governo e Quirinale - Il resto della legislatura andrà vissuto nel segno di un interesse nazionale in grado di escludere plateali rotture ... repubblica.it