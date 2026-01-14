A dicembre, nello stadio Helvia Recina - Pino Brizi, sono stati installati nuovi ledwall a bordo campo, contribuendo a modernizzare le strutture. Tuttavia, è importante considerare che tali dispositivi possono talvolta creare problematiche durante le gare di atletica, influendo sulla visibilità e sulla sicurezza degli atleti e degli spettatori. La scelta di installare ledwall richiede quindi un’attenta valutazione degli aspetti tecnici e delle eventuali ripercussioni sull’evento sportivo.

Ai primi di dicembre l’annuncio dei nuovi ledwall a bordo campo installati per uno stadio Helvia Recina - Pino Brizi sempre più moderno e anche capace di valorizzare al massimo i partner del club biancorosso. Ma da allora quei pannelli sono rimasti spenti e c’è chi sostiene che abbiano destato le osservazioni dell’ Atletica Avis Macerata. "Il punto – spiega Costantino Gobbi, presidente dell’Avis Macerata – è che quei pannelli non sono l’ideale per gli spettatori dell’atletica, per i tecnici e per i giudici. Per esempio, chi sta dalla parte delle tribune vede lungo il rettilineo opposto solo le teste degli atleti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ledwall a bordo campo : "Possono creare problemi durante le gare di atletica"

Leggi anche: “Precedenti aderenze possono creare problemi durante la gravidanza e il parto?”

Leggi anche: “Precedenti aderenze possono creare problemi durante la gravidanza e il parto?”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mercoledì 31 Dicembre Grotta Maona montecatini Montecatini Terme (Pt) CAPODANNO CONCORDE Vi aspettiamo dopocena per ballare con Noi !!! Dj M. Bani & L.Berger Benvenuti a bordo del Concorde Info/ prenotazioni 391.4970917 ( Pren - facebook.com facebook