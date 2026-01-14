L’eccidio del 24 luglio 1944 Ecco la prima sentenza sulla strage Risarcita la famiglia di due fratelli

Il 24 luglio 1944, la città di Empoli fu teatro di una tragica strage conosciuta come la “Strage empolese” di piazza Ferrucci. Recentemente, è stata emessa la prima sentenza che riconosce il risarcimento alle famiglie di due fratelli vittime di quell’evento. Questo pronunciamento rappresenta un importante passaggio di giustizia, segnando un passo avanti nel riconoscimento delle responsabilità e nella memoria di quegli eventi.

Una prima vittoria, almeno dinanzi al tribunale degli uomini – per quella passata alla storia come la "Strage empolese" di piazza Ferrucci. A quasi 82 anni dall'orrore, ecco la sentenza fiorentina che riconosce "il crimine di guerra e contro l'umanità". Il coraggio degli eredi – assistiti dall'avvocato Diego Cremona – di due fratelli fucilati per rappresaglia da mani naziste è stato 'premiato' con un risarcimento che supera i 390mila euro considerati gli interessi compensativi. I giudici della sezione civile, infatti, hanno dichiarato la Repubblica federale della Germania responsabile della loro morte condannando il Ministero dell'economia al pagamento della cifra da attingere dal famoso (infinito?!) Fondo ristori del 2022, al netto di una (possibile) opposizione dell'Avvocatura dello Stato.

