Lecce Camarda ko | 15 giorni di riposo e salta il Milan

Il Lecce ha comunicato ufficialmente le condizioni di Francesco Camarda, attaccante in prestito dal Milan, in seguito a un infortunio subito. Dopo un esame medico, è stato confermato che Camarda dovrà osservare un periodo di riposo di circa 15 giorni, saltando così la partita contro il Milan. La società ha fornito dettagli sulla prognosi, rassicurando sull’assenza di complicazioni più gravi.

Nuovo aggiornamento sulle condizioni di Francesco Camarda. Con una nota ufficiale, il Lecce ha chiarito l'entità dell'infortunio dell'attaccante, in prestito dal Milan. La consulenza ortopedica effettuata a Milano ha confermato un trauma contusivo alla spalla destra. All'attaccante sono stati prescritti 15 giorni di riposo, stop che incide subito sulla sua disponibilità. Camarda salterà la sfida di San Siro contro il Milan, appuntamento già cerchiato sul calendario e ora rinviato. Lo staff medico seguirà l'evoluzione giorno per giorno, con rientro previsto solo a recupero completo.

