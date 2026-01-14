Le vendite di Call of Duty sono scese fino al 60% per colpa di Battlefield 6 rivela Bobby Kotick

Secondo quanto riportato da Bobby Kotick, le vendite di Call of Duty hanno subito un calo significativo, arrivando fino al 60% rispetto all’anno precedente. Questa diminuzione è attribuita in parte alla concorrenza di Battlefield 6, che avrebbe influenzato le performance commerciali del celebre franchise. La situazione evidenzia le sfide del mercato dei giochi di guerra e la forte competizione tra i principali titoli del settore.

Le vendite di Call of Duty avrebbero subito un ridimensionamento drastico, arrivando a registrare un calo fino al 60% rispetto all'anno precedente. A sostenerlo è Bobby Kotick, ex CEO di Activision Blizzard, che collega direttamente questa flessione alla crescente pressione competitiva nel mercato degli sparatutto, citando Battlefield 6 come esempio emblematico. Le dichiarazioni arrivano in un contesto delicato, segnato da una causa legale e dal recente passaggio della società sotto il controllo di Microsoft. Le affermazioni di Kotick sono emerse nell'ambito di una deposizione resa per una causa avviata nel 2022 dal fondo pensionistico svedese AP7, che accusa l'ex dirigente di aver accelerato la vendita di Activision Blizzard a Microsoft per 69 miliardi di dollari.

