Le ultime immagini di Annabella Martinelli prima della scomparsa da Padova

Ecco le ultime immagini di Annabella Martinelli prima della scomparsa a Padova. La procura ha aperto un'indagine per sequestro di persona, mentre i carabinieri hanno reso pubblici alcuni fotogrammi delle telecamere di sorveglianza che mostrano la studentessa di giurisprudenza pochi istanti prima di scomparire. La vicenda ha suscitato attenzione e richiama l’importanza di fare luce sui fatti.

AGI - Nel giorno in cui la procura di Padova ha deciso di procedere per il reato di sequestro di persona in relazione alla scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa di giurisprudenza a Bologna, residente a Teolo (Padova) di cui non si hanno più notizie dalla serata del 7 gennaio, i carabinieri hanno diffuso alcuni fotogrammi delle telecamere di video sorveglianza che ritraggono la giovane pochi istanti prima della sua sparizione. Nel dettaglio la si vede transitare in bici alle 22.18 davanti ad un distributore di carburante di Selvazzano Dentro, poi alle 22.54 davanti al Municipio di Teolo e infine alle 23. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Le ultime immagini di Annabella Martinelli prima della scomparsa da Padova Leggi anche: Annabella Martinelli scomparsa da Padova, ultime notizie: ricerche a Teolo, tutte le ipotesi al vaglio Leggi anche: Annabella Martinelli, ecco le ultime foto prima della scomparsa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Annabella Martinelli scomparsa a Padova da 6 giorni: “Trovata la sua bici”. Ricerche ripartite oggi; Annabella Martinelli, le ultime immagini della 22enne scomparsa: in bici verso i Colli con due pizze da asporto; La bici abbandonata, il cellulare muto e l'ultimo avvistamento: cosa sappiamo della scomparsa di Annabella Martinelli; Scomparsa di Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona. Annabella Martinelli, le ultime immagini della 22enne scomparsa: in bici verso i Colli con due pizze da asporto - Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa da Padova otto giorni fa, la sera del 6 gennaio scorso è stata ripresa per tre volte dalle telecamere di videosorveglianza. ilmessaggero.it

Annabella Martinelli, le ultime immagini prima di sparire: le telecamere la riprendono con bici e zainetto - Sono state diffuse le immagini delle telecamere di videosorveglianza che la sera del 6 gennaio hanno ripreso Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa ... fanpage.it

Annabella Martinelli, le ultime immagini della 22enne scomparsa: il viaggio in bicicletta verso i Colli con le due pizze nel portapacchi - In sella alla sua bicicletta, nel buio, prima a Selvazzano Dentro e poi a Teolo, con i due cartoni della pizza agganciati al portapacchi. msn.com

