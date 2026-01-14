Le ultime immagini di Annabella in bici | il giaccone con il cappuccio nero i due cartoni della pizza Spunta un post | Questa non è la pace che conoscevo

Le ultime immagini di Annabella in bicicletta mostrano il suo giaccone nero con cappuccio e due cartoni di pizza. Un post recente recita: “Questa non è la pace che conoscevo”. A Padova, la Procura ha aperto un’indagine per sequestro di persona sulla scomparsa della studentessa di 22 anni, avvenuta la sera dell’Epifania. La vicenda è al centro dell’attenzione pubblica e delle autorità.

Padova – L’ora della svolta. La Procura di Padova indaga per sequestro di persona in merito alla scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne sparita dalla sera dell’Epifania. La Procura ha autorizzato la diffusione di immagini delle telecamere della zona dalle quali emerge come dopo aver ritirato due pizze da asporto alle 22, la giovane si sia spostata da Padova in bici da sola per 20 km verso ovest, dove poi il mezzo è stato ritrovato a Villa di Teolo. Annabella Martinelli, il giallo dei social e gli ultimi istanti prima di sparire: indagini per sequestro di persona La ricostruzione dell’ultima sera, il percorso in bicicletta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le ultime immagini di Annabella in bici: il giaccone con il cappuccio nero, i due cartoni della pizza. Spunta un post: “Questa non è la pace che conoscevo” Leggi anche: Le immagini di Annabella in bici: il cappuccio nero, i due cartoni della pizza. L’ultimo post: “Questa non è la pace che conoscevo” Leggi anche: Il mistero di Annabella: i 25 chilometri in bici, i due cartoni della pizza, le ricerche sui Colli Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Annabella Martinelli, le ultime immagini della 22enne scomparsa: in bici verso i Colli con due pizze da asporto; Annabella Martinelli scomparsa a Padova da 6 giorni: “Trovata la sua bici”. Ricerche ripartite oggi; Scomparsa di Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona; Il mistero di Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa da 5 giorni a Padova: ritrovata la bicicletta. Annabella Martinelli, le ultime immagini prima di sparire: le telecamere la riprendono con bici e zainetto - Sono state diffuse le immagini delle telecamere di videosorveglianza che la sera del 6 gennaio hanno ripreso Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa ... fanpage.it

Le immagini di Annabella in bici: la felpa con il cappuccio nero, i due cartoni della pizza. L’ultimo post: “Questa non è la pace che conoscevo” - Padova, la 22enne Annabella Martinelli, studentessa di Giurisprudenza, è scomparsa la sera dell’Epifania dopo aver ritirato le pizze da asporto in un locale a Teolo: ripresa dalle telecamere, ecco i f ... ilrestodelcarlino.it

Le ultime immagini di Annabella Martinelli: in bicicletta, zaino sulle spalle e due cartoni della pizza. Poi scompare nel nulla - Padova, la 22enne immortalata da 3 telecamere ai piedi dei Colli Euganei la sera della Befana: aperto un fascicolo per sequestro di persona ... corrieredelveneto.corriere.it

ULTIM’ORA Sono state diffuse le ultime immagini di Annabella Marinelli prima di sparire facebook

Le ultime immagini di Annabella Martinelli: bicicletta, zaino sulle spalle e cartoni della pizza. Poi scompare nel nulla x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.