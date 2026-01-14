Dopo il pareggio 2-2 tra Inter e Napoli, le squadre si preparano alle prossime sfide di campionato. Mentre l’Inter, guidata da Chivu, si prende una giornata di riposo, il Napoli, sotto la guida di Conte, intensifica gli allenamenti in vista delle prossime gare. Questi incontri rappresentano un momento importante nella corsa allo scudetto, con strategie diverse che si affacciano per raggiungere l’obiettivo stagionale.

Dopo il big match di domenica tra Inter e Napoli, terminato 2-2, oggi le squadre di Chivu e Conte si ritroveranno ad affrontare rispettivamente Lecce e Parma per il recupero della 16esima giornata di campionato. Chivu e Conte due modi opposti di gestire Inter e Napoli. Claudio Savelli su Libero scrive: Il duello a distanza prosegue, ma i tenori cantano spartiti opposti. Lo scontro diretto ha certificato che l’obiettivo è lo stesso, lo scudetto, ma d’ora in poi si vedranno strategie diverse: da una parte un allenatore che non fa allenare la squadra, dall’altra uno che alza i toni per vederla sul pezzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le strategie di Chivu e Conte per lo scudetto: l’Inter riposa, il Napoli si allena intensamente

Leggi anche: Napoli e Inter vale lo scudetto: la squadra di Conte costa più di quella di Chivu

Leggi anche: Napoli-Inter, sfida scudetto dopo le polemiche. Atto secondo al Maradona tra Conte e Chivu

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Conte salva la Serie A: la dichiarazione scudetto del Napoli contro l’Inter (che continua a non vincere…; SlotV: Cristian Chivu Accende Inter-Napoli con Parole di Giustizia e Determinazione; Strategia e solidità: Inter da paura. Chivu primo con la calma dei forti. Vola a +3, ora sfida Conte e i tabù; Verso Inter-Napoli: San Siro trattiene il respiro per una gara che accende la corsa Scudetto.

Inter-Napoli, la sfida al Meazza anche tra Chivu e Conte che resta in silenzio - Inter e Napoli si affrontano al Meazza in una partita decisiva per la corsa allo Scudetto di Serie A. newsmondo.it