Le storie di Magris tornano a parlare in un evento a Firenze, il 14 gennaio 2026. Un’occasione dedicata a appassionati e studiosi di letteratura contemporanea e pensiero critico, per approfondire il patrimonio culturale e letterario dell’autore. Un momento di riflessione e confronto per chi desidera riscoprire le sue opere e il suo contributo alla cultura italiana.

Firenze, 14 gennaio 2026 – Sarà un appuntamento dedicato a chi segue da vicino la letteratura contemporanea e il pensiero critico. Venerdì alle 17,30, nella Sala Storica Dino Campana della Biblioteca delle Oblate, sarà presentato "Le storie di Claudio Magris. Da Alla cieca a Croce del Sud", il nuovo saggio di Ernestina Pellegrini, pubblicato da Florence Art Edizioni. Il volume propone un attraversamento ampio e articolato dell'opera narrativa di Claudio Magris, uno degli autori più complessi e influenti del panorama europeo. Dai grandi romanzi ai testi più recenti, Pellegrini ricostruisce un universo letterario plurale, dove confini geografici, identità culturali e generi narrativi si intrecciano fino a dissolversi, dando forma a una scrittura che fa del racconto uno strumento di conoscenza.

"Scrivere è trascrivere. Anche quando inventa, uno scrittore trascrive storie e cose di cui la vita lo ha reso partecipe." (Claudio Magris) Art: @maelyschay facebook

