Le sfide del mondo di cuoio e pelle Il quadro resta ancora complicato | Il ministro incontrerà i conciatori

Il settore del cuoio e della pelle si trova ad affrontare diverse sfide, tra cui questioni di sostenibilità e competitività. Nel contesto di questo scenario, il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ha programmato un incontro con i conciatori del distretto del Valdarno nel 2026, per ascoltare le esigenze del comparto e individuare possibili soluzioni. Un passo importante per rafforzare e tutelare questa tradizione industriale italiana.

Nel 2026 il ministro del Made in Italy Adolfo Urso incontrerà i conciatori del distretto del Valdarno. Lo annuncia il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Diego Petrucci dopo aver avuto una interlocuzione con il ministro che ieri ha partecipato all'inaugurazione di Pitti Immagine Uomo 109. "Il governo Meloni – prosegue Petrucci – si è impegnato nel sostenere il comparto in questo difficile frangente e gli viene riconosciuto dai rappresentanti del settore. Come non mai un governo italiano si sta adoperando per sostenere il Made in Italy, ne è l'ennesima riprova la lotta al fast fashion grazie all'introduzione di una microtassa sui piccoli pacchi provenienti dai Paesi extraUe e dalla Cina e il lavoro di concerto con l'Unione Europa".

