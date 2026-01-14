Le scelte della Gen Z | salute e sostenibilità al primo posto

Le preferenze della Generazione Z si focalizzano su salute, benessere e sostenibilità. Questi valori guidano le loro decisioni di consumo e stili di vita, riflettendo un interesse crescente per un equilibrio tra benessere personale e rispetto per l'ambiente. Comprendere queste tendenze è importante per chi desidera instaurare relazioni autentiche con questa fascia di giovani consumatori.

Benessere fisico, salute mentale e sostenibilità ambientale: sono queste le coordinate che orientano sempre più le scelte di consumo e di vita della Gen Z. A confermarlo il Consumer Lab di Bain & Company, l’indagine sulle preferenze di consumo condotta su oltre 1.500 italiani, con focus specifico sulla Gen Z. La volontà dei più giovani di abitare in un mondo più sostenibile e l’attenzione per la salute psicofisica, si riflette in modo concreto nelle abitudini alimentari, nelle decisioni di acquisto e nelle scelte quotidiane. L’iperconnessione ostacola il benessere. La dipendenza dagli smartphone è però un ostacolo significativo sulla strada verso la salute mentale e, in generale, il benessere psicofisico vagheggiato dai giovani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Le scelte della Gen Z: salute e sostenibilità al primo posto Leggi anche: Gruppo Vitali: “Sostenibilità al centro della strategia aziendale”. Salute e sicurezza le priorità Leggi anche: Poste Italiane al primo posto per la sostenibilità in Europa nelle assicurazioni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La spesa per l'alcol della generazione Z è pari a quella dei Millennial nonostante la reputazione di sobrietà, secondo lo studio; Investire nel 2026, dai boomer alla Gen Z. Così ogni generazione tratta il denaro in modo (molto) diverso. Per la generazione Z la parola d’ordine è benessere. Salute fisica e mentale prioritaria - Assecondata la dimensione valoriale che influisce sullo stile di vita e persino sui consumi. msn.com

Salute: per diabetici niente 'reset punitivi' post feste ma ripartenza graduale - Buzzetti (Sid): "Iniziare l’anno con buoni propositi che durino nel tempo, No a diete drastiche, programmi detox e digiuni improvvisati" ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Generazione Z, che rapporto ha con la salute? Nove ragazzi su dieci in difficoltà per le notizie false online e sui social - Prendersi cura della propria salute è una necessità primaria, perché nessuno è invincibile e, purtroppo, le malattie ti possono sorprendere all’improvviso. corriere.it

Can This New Plan Save the Farm De & Huyen Raise 1,000 Chickens #lifesingle

Il 2026 può essere l’anno in cui guardi alla salute della tua bocca con maggiore consapevolezza. Non solo abitudini, ma attenzione, ascolto e scelte informate. Prendersi cura del sorriso significa conoscere, capire e costruire un percorso nel tempo. La sal facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.