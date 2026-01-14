Le sagre di gennaio nel Lazio

A gennaio, nel Lazio, le tradizioni tornano a essere protagoniste con le sagre regionali. Dopo le festività natalizie, questo mese offre occasioni di approfondimento culturale e gastronomico attraverso eventi che celebrano le specificità locali. Le sagre di gennaio rappresentano un momento per riscoprire le radici e le tradizioni della regione, in un’atmosfera autentica e ricca di storia.

Passati i mercatini e gli eventi di Natale, si torna a parlare di sagre nel Lazio. Gennaio, tra i mesi più freddi dell'anno, sarà un mese all'insegna degli eventi folkloristici in giro per la regione. Pentoloni pieni di polenta, croccanti bruschette e profumo di frittelle invadono i borghi alle.

