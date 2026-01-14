Le proteste a Teheran appartengono agli iraniani ma nessuna potenza internazionale parla davvero di libertà

Le recenti proteste a Teheran sono espressione delle tensioni interne all’Iran, alimentate da problemi economici e sociali profondi. Sebbene coinvolgano direttamente i cittadini iraniani, le risposte e i discorsi delle potenze internazionali spesso si concentrano più sugli aspetti geopolitici che sulla richiesta di libertà. Questo scenario riflette le complessità di un paese segnato da decenni di sanzioni e isolamento, dove il desiderio di cambiamento si scontra con interessi strategici globali.

di Luca Grandicelli L'ondata di proteste che sta attraversando l' Iran nasce da profonde ferite interne alla società iraniana, maturate nell'ambito di una crescente insoddisfazione generale ma soprattutto di instabilità economica, dovuta alle pesanti sanzioni imposte dagli Stati Uniti, dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu e dall'Unione Europea a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso. Le rivolte iniziate a fine dicembre scorso esplodono infatti in un contesto di inflazione galoppante, disoccupazione giovanile e salari erosi, con una percezione diffusa che l'élite religiosa viva ormai in un'altra galassia rispetto alla vita quotidiana.

