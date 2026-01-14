Le prime piogge dell’anno sulla Bergamasca Temperature in lieve rialzo

Le prime piogge dell’anno si sono registrate nella Bergamasca, con temperature in lieve aumento. Un promontorio mobile interessa il Mediterraneo, causando un richiamo di aria più mite e umida sulla penisola. Nubi diffuse e deboli precipitazioni interessano principalmente il centro-nord, accompagnate da un moderato incremento delle temperature, segnando l’inizio di una fase meteorologica più stabile.

Mentre un promontorio mobile interessa parte del Mediterraneo, aria più mite ed umida risale la penisola italiana, portando nubi diffuse su gran parte del centro-nord e le prime deboli precipitazioni, accompagnate da un generale rialzo termico. Nel weekend è molto probabile l’arrivo di un fronte dal Nord Africa, che dovrebbe riportare anche in Lombardia un po’ di neve in montagna oltre i 13001500 m. Le previsioni a cura di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 14 gennaio 2026 Tempo Previsto: Giornata dal sapore più tardo autunnale, che invernale, con cieli per lo più molto nuvolosi o coperti quasi ovunque (maggiori possibilità di schiarite sulle zone alpine) e pioviggini locali lungo la pianura, la fascia prealpinapedemontana e l’Oltrepò. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Cieli grigi e nuvolosi sulla Bergamasca. Temperature in lieve aumento Leggi anche: Meteo Liguria, piogge in arrivo e temperature in lieve calo | Le previsioni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Le prime piogge dell’anno sulla Bergamasca. Temperature in lieve rialzo - Mentre un promontorio mobile interessa parte del Mediterraneo, aria più mite ed umida risale la penisola italiana, portando nubi diffuse su gran parte del centro- bergamonews.it

#Maltempo #Calabria, ieri forti piogge su Reggio e neve sulle prime colline della città: e da domani nuova ondata di freddo | FOTO - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.