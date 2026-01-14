Ecco le formazioni dell’andata della semifinale della Coppa EFL tra Chelsea e Arsenal, disputata allo Stamford Bridge. Questo incontro rappresenta un’importante tappa della competizione, con le due squadre pronte a confrontarsi per avanzare alla fase successiva. Di seguito, i dettagli delle formazioni ufficiali e le principali novità di questa sfida di semifinale.

2026-01-14 20:48:00 Il web non parla d’altro: Resta aggiornato su tutte le notizie sulla squadra di Chelsea-Arsenal nella semifinale della Coppa Carabao Il Chelsea accoglie i rivali della Premier League dell’Arsenal allo Stamford Bridge per l’andata della semifinale della Coppa EFL. Il Manchester City ha espresso una dichiarazione di intenti battendo il Newcastle 2-0 al St James’ Park nell’altro incontro martedì sera, con Pep Guardiola che probabilmente guarderà i potenziali avversari stasera a Wembley. I Gunners stanno volando alto sotto Mikel Arteta e stanno ancora gareggiando su tutti e quattro i fronti con la loro fame per quell’inafferrabile pezzo d’argento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Guardiola è furioso per le decisioni del VAR nonostante la vittoria del Manchester City nell’andata della semifinale della Coppa EFL

Leggi anche: Report, risultato, gol mentre Semenyo e Cherki segnano nella vittoria dell’andata della Coppa EFL

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Roma-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia in tempo reale - All'Olimpico in palio il pass per la semifinale della competizione: giallorossi in emergenza in attacco, granata in campo con i titolari ... tuttosport.com