Le donne di Manzoni | Gertrude e Lucia in scena a Ostia

Cosa: Lo spettacolo teatrale Gertrude, Lucia e le altre, diretto da Simonetta Solder e interpretato da Eleonora Mazzoni.. Dove e Quando: Al Teatro del Lido di Ostia il 23 gennaio (matinée ore 11.30) e il 24 gennaio (ore 19.00).. Perché: Una rilettura contemporanea e umana di Alessandro Manzoni attraverso le figure femminili dei suoi romanzi e della sua vita privata.. L’immagine di Alessandro Manzoni, spesso relegata ai busti marmorei dei corridoi scolastici o alle pagine polverose delle antologie, subisce una metamorfosi profonda grazie alla nuova produzione firmata 369gradi. Con lo spettacolo Gertrude, Lucia e le altre, la regista Simonetta Solder e l’attrice Eleonora Mazzoni portano sul palco una narrazione che scardina l’austerità del “Don Lisander” nazionale per rivelarne il volto più inquieto, vitale e sorprendentemente moderno. 🔗 Leggi su Ezrome.it

