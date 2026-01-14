le cessioni finiscono in stand by

Attualmente, il Napoli ha messo in stand-by le cessioni dei propri giocatori, mantenendo un atteggiamento di prudenza. Nonostante siano state avanzate offerte concrete e siano in corso trattative già avviate, la società ha scelto di congelare le uscite, preferendo valutare con calma le prossime mosse del mercato. Questa strategia riflette una fase di riflessione prima di eventuali cambiamenti nella rosa.

Il Napoli non apre le porte alle uscite, almeno per il momento. Il mercato vive di fasi e questa è quella della prudenza: Antonio Conte ha deciso di congelare ogni partenza, nonostante sul tavolo ci siano offerte reali, concrete e dialoghi già ben impostati. Come spiega Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, i tempi non sono ancora maturi, anche se da qui al 2 febbraio, giorno di chiusura della sessione invernale, tutto può ancora cambiare. La linea è chiara: nessuno si muove finché il quadro tecnico non sarà più definito. È il motivo per cui Giuseppe Ambrosino, promesso sposo del Venezia, è ancora a Napoli e continuerà ad allenarsi con la squadra.

