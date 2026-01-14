Le Cene Racconto | cibo bevande e storie d’autore al Birrificio Birdò di Teolo
Le Cene Racconto al Birrificio Birdò di Teolo è un’iniziativa organizzata da La Casa del Bosco che propone serate dedicate a cibo, bevande e narrazione. Durante gli incontri, ospiti diversi guidano i partecipanti attraverso un percorso di gusto e storie d’autore, creando un’esperienza conviviale e culturale nel rispetto delle tradizioni locali. Un’occasione per unire sapori autentici e racconti coinvolgenti in un ambiente sobrio e accogliente.
Al Birrificio Birdò di Teolo arriva Le Cene Racconto, la rassegna firmata La Casa del Bosco che unisce cucina, bevande e narrazione in una serie di appuntamenti serali guidati da ospiti diversi.Ogni cena è pensata come un racconto da vivere a tavola, tra degustazioni, parole e curiosità: dalla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
