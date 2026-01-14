Le cataste di cadaveri fuori dall’obitorio di Teheran le immagini shock sfuggite alla censura in Iran | l’orrore dopo i massacri della polizia – Il video

Un video di circa 16 minuti, verificato da CBS News, mostra le drammatiche scene all’interno di un centro medico di Teheran durante il weekend scorso. Le immagini, sfuggite alla censura in Iran, rivelano le conseguenze dei recenti interventi delle forze di polizia, con cataste di cadaveri fuori dall’obitorio. Un documento che offre uno sguardo crudo sugli eventi e sul clima di tensione nel paese.

Un video di circa 16 minuti verificato da Cbs News documenta scene drammatiche all’interno di un centro medico della capitale iraniana durante lo scorso weekend. Le immagini mostrano file di cadaveri all’interno di sacchi neri, persone con ferite evidenti provocate da proiettili e pallini da fucile, cumuli di indumenti insanguinati nell’area dell’obitorio di Teheran, il Kahrizak forensic medical center. La scena risale allo scorso 11 gennaio, dopo le manifestazioni represse col sangue dal regime iraniano. Il video è stato diffuso da un attivista e blogger iraniano che si identifica come Vahid Online, il quale ha spiegato che il materiale gli è stato inviato da una fonte che ha dovuto viaggiare per circa 960 chilometri per riuscire a caricarlo online durante il blackout delle comunicazioni imposto dal regime. 🔗 Leggi su Open.online

