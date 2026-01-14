Le autostrade più costose dopo l’aumento dei pedaggi quali è meglio evitare

A partire dal 1° gennaio 2026, le tariffe autostradali in Italia sono aumentate mediamente dell’1,5%, in conformità con l’inflazione prevista. Questo adeguamento riguarda le principali autostrade, rendendo utile conoscere quali tratte risultano più costose e valutare eventuali alternative per risparmiare sui viaggi. Di seguito, una panoramica delle autostrade più costose dopo l’aumento dei pedaggi.

Dal 1° gennaio 2026, le tariffe autostradali hanno subito il consueto adeguamento all’inflazione. Il Ministero dei Trasporti ha comunicato un aumento medio dell ‘1,5%, in linea con l’indice di inflazione programmata. Tuttavia, un’analisi condotta da Altroconsumo su 38 tratte della rete nazionale restituisce un quadro diverso: l’incremento medio effettivo rilevato è dell’ 1,1%, con rincari distribuiti in modo disomogeneo sul territorio. Un impatto che, seppur contenuto, rischia di gravare notevolmente sulle spese di chi l’autostrada la percorre ogni giorno. Aumenti diffusi e di entità variabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

