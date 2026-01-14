Le attiviste iraniane Tabrizi e Haravi in Senato | Ore di angoscia il popolo da solo non può abbattere il regime Non lasciatelo solo
Le attiviste iraniane Tabrizi e Haravi sono intervenute in Senato, sottolineando le difficoltà della resistenza contro un regime forte e armato. Hanno evidenziato come il popolo iraniano affronti una sfida complessa e che il sostegno internazionale sia fondamentale per non lasciarli soli in questa battaglia per la libertà. La loro testimonianza evidenzia la delicatezza e l’importanza di un impegno condiviso.
"La resistenza in questo momento in Iran è molto difficile, perché parliamo di un regime armato fino ai denti di fronte a un popolo che non usa le armi." A ribadire più volte la necessità di un intervento estero per aiutare i manifestanti in Iran a rovesciare il regime, è stata l'attivista persiana Rayhane Tabrizi, durante una conferenza stampa organizzata in Senato dalle forze politiche di minoranza, tra cui Filippo Sensi del Partito Democratico, Gisella Naturale del Movimento 5 Stelle e Riccardo Magi, segretario di Più Europa. "Io ho vissuto 29 anni in Iran – continua Tabrizi, che in conferenza indossava una spilla con la bandiera iraniana con il leone e il sole, bandiera utilizzata prima della rivoluzione del 1979 – in un Paese con una forte repressione.
