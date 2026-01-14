Le associazioni di categoria di Ravenna evidenziano le criticità del nuovo piano sosta e accessibilità al centro storico. Con un confronto ancora insufficiente, sottolineano la necessità di un tavolo tecnico stabile per valutare efficacemente le misure proposte. La collaborazione tra Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna resta fondamentale per individuare soluzioni equilibrate che tengano conto delle esigenze di cittadini e attività commerciali.

Tiene ancora banco il nuovo piano per la sosta e l’accessibilità al centro storico di Ravenna: Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna condividono alcune considerazioni sulle misure. "Le associazioni – si legge in un comunicato – apprezzano il metodo adottato dall’amministrazione, che ha previsto un confronto preliminare con le rappresentanze di categoria, pur rilevando come tale confronto si sia svolto in tempi particolarmente ristretti. Nel corso del dialogo, alcune proposte avanzate dalle associazioni, come la gratuità della prima mezz’ora di sosta, hanno contribuito a contenere le tariffe inizialmente ipotizzate per le zone 1 e 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le associazioni sul piano sosta: "Confronto troppo breve e criticità. Serve un tavolo tecnico stabile"

Leggi anche: Battaglia sul piano della sosta, l'opposizione: "Nessun confronto". Pd: "Assemblea trasformata in show"

Leggi anche: Pontelandolfo, criticità del Pronto Soccorso del San Pio: tavolo tecnico promosso dal sindaco Testa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Le associazioni sul piano sosta: Confronto troppo breve e criticità. Serve un tavolo tecnico stabile; Nuova piano sosta, le associazioni di categoria: «Ok il confronto, ma ora attivare un tavolo tecnico stabile»; Nuovo Piano sosta a Ravenna, le associazioni: “Bene il confronto, ma servono correttivi”; Nuovo piano sosta: i dubbi delle associazioni di categoria.

Nuovo Piano sosta a Ravenna, le associazioni: “Bene il confronto, ma servono correttivi” - Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA intervengono sul nuovo piano per la sosta e l’accessibilità al centro storico di Ravenna. ravennanotizie.it