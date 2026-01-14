Le accuse pesanti | Pilotavano per soldi le pratiche dei certificati di invalidità Massa sotto choc per i 5 arresti

A Massa è in corso un’indagine che ha portato all’arresto di cinque persone coinvolte nel sospetto di pratiche alterate relative ai certificati di invalidità, in cambio di denaro. La scoperta ha suscitato grande attenzione e preoccupazione tra i cittadini, mentre le autorità continuano a fare chiarezza sui fatti e sulle eventuali implicazioni di questa vicenda.

Massa, 14 gennaio 2026 – Una città che ora si interroga. Davvero dietro ai certificati di invalidità c'erano traffici illeciti, con pratiche alterate in cambio di soldi? E' un'inchiesta che lascia sconvolta la città quella della procura di Massa, che ha coordinato le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo provinciale di Massa Carrara. Cinque persone, tra cui un medico legale conosciuto, sono finite agli arresti. Avrebbero a vario titolo incassato soldi per aggiustare le pratiche di invalidità. E fornire così certificati che poi davano diritto a una serie di agevolazioni in ambito lavorativo e previdenziale.

