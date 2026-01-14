Lazio su Rayan | chi è l' attaccante brasiliano che ha stregato Lotito
Rayan è un giovane attaccante brasiliano che ha attirato l’attenzione della Lazio, contribuendo a rinforzare l’attacco della squadra. La sua acquisizione rappresenta un investimento importante, sostenuto anche da alcune cessioni di giocatori come Cancellieri, per finanziare il trasferimento. Rayan si distingue per il suo stile di gioco e le potenzialità di sviluppo, elementi che la società biancoceleste spera possano fare la differenza nel corso della stagione.
Tante cessioni in casa Lazio anche alcuni sorprendenti, vedi Cancellieri, per finanziare il grande colpo: Rayan. Questo il piano del club biancoceleste che da tempo monitora uno dei talenti più giovani e promettenti del calcio brasiliano e che Lotito vorrebbe portare al più presto a Formello. 🔗 Leggi su Romatoday.it
