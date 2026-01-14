Lazio su Rayan | chi è l' attaccante brasiliano che ha stregato Lotito

Rayan è un giovane attaccante brasiliano che ha attirato l’attenzione della Lazio, contribuendo a rinforzare l’attacco della squadra. La sua acquisizione rappresenta un investimento importante, sostenuto anche da alcune cessioni di giocatori come Cancellieri, per finanziare il trasferimento. Rayan si distingue per il suo stile di gioco e le potenzialità di sviluppo, elementi che la società biancoceleste spera possano fare la differenza nel corso della stagione.

Calciomercato Lazio | Rayan e il coinvolgimento di Amarildo: il retroscena - La Lazio guarda in Brasile e sogna il giovanissimo Rayan, attaccante classe 2006 del Vasco Da Gama. lalaziosiamonoi.it

Rayan Lazio, d.s. Vasco da Gama: «Nessuno ha ancora accontentato le nostre richieste!» - Il direttore sportivo del Vasco Da Gama Admar Lopes ha parlato delle offerte ricevute per il giovane attaccante brasiliano La Lazio continua a seguire con grande attenzione Rayan, talento ... lazionews24.com

#Calciomercato #Lazio - il ds del #VascoDaGama : nessuno ha raggiunto la cifra per #Rayan x.com

La Gazzetta dello Sport titola: “A tutta su #Rayan" In attesa di prendere l’altra mezzala, dopo #Taylor, da regalare a #Sarri, la Lazio si concentra sull’attaccante in più da prendere dopo #Ratkov. Anche perché è molto probabile che a breve ne perda ancora un facebook

