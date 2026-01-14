Lazio sguardo al futuro | monitorato Mendoza

La Lazio prosegue la sua strategia di consolidamento, mantenendo un approccio discreto ma attento alle opportunità di mercato. Recentemente, è emerso un nuovo nome per il centrocampo biancoceleste, monitorato anche a livello internazionale. L’attenzione è rivolta al futuro, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in modo efficace e mirato. La società segue con attenzione le evoluzioni del mercato per individuare le soluzioni più adatte alle esigenze della squadra.

La Lazio continua a muoversi con discrezione, ma lo fa guardando avanti. Nelle ultime ore è emerso un nuovo nome per il centrocampo biancoceleste, finito sotto osservazione anche a livello internazionale. I radar della Lazio si sono posati su Rodrigo Mendoza, centrocampista classe 2005 attualmente all' Elche. Un profilo giovane, ma già strutturato, che ha da poco rinnovato il contratto fino al 2028, segnale chiaro della fiducia del club spagnolo. L'operazione, però, è tutt'altro che semplice. Nel nuovo accordo è presente una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, cifra che ha acceso l'interesse di più big europee.

