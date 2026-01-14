Lazio | primo step per sinergia tra comune Amatrice Universita’ Regione e Usr per progetti sviluppo

Da romadailynews.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuto un incontro operativo tra il Comune di Amatrice, l’Università della Tuscia e l’Ufficio Scolastico Regionale di Rieti, segnando il primo passo verso una collaborazione stabile per lo sviluppo locale. L’iniziativa, nata dalla recente convenzione firmata lo scorso novembre, mira a promuovere progetti condivisi che favoriscano il rilancio e la crescita del territorio.

Si è svolto un incontro operativo di grande rilevanza tra l’Amministrazione di Amatrice, l’Università della Tuscia e l’Ufficio Scolastico Regionale (Usr) di Rieti, in seguito alla significativa convenzione firmata lo scorso novembre. “Grazie a tale accordo – ha dichiarato il sindaco Giorgio Cortellesi – il Comune, l’Università e la Regione Lazio collaboreranno in modo stretto e sinergico per sviluppare progetti volti alla valorizzazione del nostro territorio. Durante la riunione, è stato definito il progetto dei laboratori della scheda Cis, che vedrà l’Ateneo protagonista nell’accompagnare e supportare professionalmente i diversi produttori locali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

lazio primo step per sinergia tra comune amatrice universita8217 regione e usr per progetti sviluppo

© Romadailynews.it - Lazio: primo step per sinergia tra comune Amatrice, Universita’, Regione e Usr per progetti sviluppo

Leggi anche: Sviluppo e coesione, i numeri della Regione: "Avviati 270 progetti, c'è anche il termovalorizzatore di Palermo"

Leggi anche: Sviluppo e coesione, i numeri della Regione: "Avviati 270 progetti, c'è anche il termovalorizzatore di Catania"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Lazio: siglato accordo con Aifa e Iss per sinergia in settore farmaci - Obiettivo è quello di sviluppare sinergie nel settore farmaceutico, anche attraverso progetti di ricerca su attività e servizi di specifica competenza. quotidianosanita.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.