Si è tenuto un incontro operativo tra il Comune di Amatrice, l’Università della Tuscia e l’Ufficio Scolastico Regionale di Rieti, segnando il primo passo verso una collaborazione stabile per lo sviluppo locale. L’iniziativa, nata dalla recente convenzione firmata lo scorso novembre, mira a promuovere progetti condivisi che favoriscano il rilancio e la crescita del territorio.

Si è svolto un incontro operativo di grande rilevanza tra l’Amministrazione di Amatrice, l’Università della Tuscia e l’Ufficio Scolastico Regionale (Usr) di Rieti, in seguito alla significativa convenzione firmata lo scorso novembre. “Grazie a tale accordo – ha dichiarato il sindaco Giorgio Cortellesi – il Comune, l’Università e la Regione Lazio collaboreranno in modo stretto e sinergico per sviluppare progetti volti alla valorizzazione del nostro territorio. Durante la riunione, è stato definito il progetto dei laboratori della scheda Cis, che vedrà l’Ateneo protagonista nell’accompagnare e supportare professionalmente i diversi produttori locali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Lazio: primo step per sinergia tra comune Amatrice, Universita’, Regione e Usr per progetti sviluppo

