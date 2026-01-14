Lazio | Droghei Pd bocciato Odg per messa in sicurezza giardino scuola infanzia di Labico

In Consiglio regionale del Lazio, è stata respinta la proposta di adozione di un ordine del giorno per la messa in sicurezza del giardino della scuola dell’infanzia di Labico. La decisione è stata definita da alcuni come incomprensibile e grave, sollevando preoccupazioni sulla tutela dei servizi educativi e sulla sicurezza dei bambini. La questione rimane al centro del dibattito locale e regionale.

La bocciatura dell’ordine del giorno relativo alla messa in sicurezza del giardino della scuola dell’infanzia Filippo Pastore, situata a Labico, è stata definita “una decisione incomprensibile e grave”. Questa affermazione è stata rilasciata dalla consigliera regionale del Partito Democratico, Emanuela Droghei, insieme al sindaco Danilo Giovannoli e alla vicesindaca di Labico, Giuseppina Bileci. I tre commentano così il voto contrario espresso in Consiglio regionale del Lazio riguardo all’ordine del giorno, il quale prevedeva un contributo regionale destinato alla realizzazione di pavimentazione antitrauma e ad interventi di sicurezza negli spazi esterni della scuola. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

