Lazio | Droghei Pd bocciato Odg per messa in sicurezza giardino scuola infanzia di Labico

In Consiglio regionale del Lazio, è stata respinta la proposta di adozione di un ordine del giorno per la messa in sicurezza del giardino della scuola dell’infanzia di Labico. La decisione è stata definita da alcuni come incomprensibile e grave, sollevando preoccupazioni sulla tutela dei servizi educativi e sulla sicurezza dei bambini. La questione rimane al centro del dibattito locale e regionale.

La bocciatura dell’ordine del giorno relativo alla messa in sicurezza del giardino della scuola dell’infanzia Filippo Pastore, situata a Labico, è stata definita “una decisione incomprensibile e grave”. Questa affermazione è stata rilasciata dalla consigliera regionale del Partito Democratico, Emanuela Droghei, insieme al sindaco Danilo Giovannoli e alla vicesindaca di Labico, Giuseppina Bileci. I tre commentano così il voto contrario espresso in Consiglio regionale del Lazio riguardo all’ordine del giorno, il quale prevedeva un contributo regionale destinato alla realizzazione di pavimentazione antitrauma e ad interventi di sicurezza negli spazi esterni della scuola. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lazio: Droghei (Pd), bocciato Odg per messa in sicurezza giardino scuola infanzia di Labico Leggi anche: Messa in sicurezza della scuola dell'infanzia 'Don Portento', Comune affida i lavori Leggi anche: Lazio: Droghei (Pd), sui buoni eFamily serve chiarezza immediata dalla Regione Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Lazio: Droghei (Pd), sui buoni eFamily serve chiarezza immediata dalla Regione - Sul futuro dei buoni eFamily, destinati a supportare le persone "per la non autosufficienza", persiste un'incertezza inaccettabile. romadailynews.it DROGHEI (Pd), SUI BUONI EFAMILY SERVE CHIAREZZA IMMEDIATA DALLA REGIONE Sul futuro dei buoni eFamily "per la non autosufficienza regna un'incertezza inaccettabile. A pochi giorni dall'inizio del 2026 la Regione Lazio non ha ancora chiarito se facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.