L' avviso della Farnesina | Chi può lasci l' iran

La Farnesina ha invitato gli italiani presenti in Iran a lasciare il paese, evidenziando la situazione di instabilità e le recenti tensioni. L’appello si rivolge ai circa 600 italiani attualmente in Iran, suggerendo di adottare misure di tutela immediatamente. È importante seguire le indicazioni delle autorità italiane e monitorare gli sviluppi, considerando i rischi legati alla crisi in atto nel paese.

“Chi è in grado di farlo deve lasciare subito l'Iran”. Lo ha ribadito la Farnesina in una nota rivolta ai 600 italiani in Iran, teatro delle rivolte anti-regime e delle violenta repressione delle proteste per mano del governo di Teheran. . 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Iran: Trump pronto all’intervento militare. Lo rivelano funzionari europei. La Farnesina: “Chi può vada via” Leggi anche: Farnesina: Ambasciata d'Italia a Teheran segue il caso della minore in Iran Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Proteste in Iran, auto rovesciate e fiamme davanti alla stazione di polizia ad Azna Per i turisti che hanno passato le feste in Egitto, la Farnesina si è attivata per i rientri straordinari in tempi rapidi. Ma per quelli che hanno ignorato l'avviso di pericolo per lo Yemen, la situazione appare più complicata facebook La Farnesina chiede ai cittadini italiani di limitare gli spostamenti non essenziali in tutto l'Iran. Si invita in particolare a non scattare foto o video di alcun genere. Si raccomanda inoltre di evitare manifestazioni. Ambasciata d’Italia a Teheran: Numero +98912 x.com

