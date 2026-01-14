L' avviso della Farnesina | Chi può lasci l' iran

La Farnesina ha invitato gli italiani presenti in Iran a lasciare il paese, evidenziando la situazione di instabilità e le recenti tensioni. L’appello si rivolge ai circa 600 italiani attualmente in Iran, suggerendo di adottare misure di tutela immediatamente. È importante seguire le indicazioni delle autorità italiane e monitorare gli sviluppi, considerando i rischi legati alla crisi in atto nel paese.

“Chi è in grado di farlo deve lasciare subito l'Iran”. Lo ha ribadito la Farnesina in una nota rivolta ai 600 italiani in Iran, teatro delle rivolte anti-regime e delle violenta repressione delle proteste per mano del governo di Teheran. . 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Proteste in Iran, auto rovesciate e fiamme davanti alla stazione di polizia ad Azna

