Lavoro | Cgil-Slc Roma e Lazio oggi incontro al Mimit su crisi Telco Soluzioni Digitali

Oggi, presso il Mimit, si è tenuto un incontro sulla crisi di Telco Soluzioni Digitali. La situazione ha lasciato molti lavoratori in cassa integrazione da un anno, con stipendi arretrati e poche prospettive di ripresa. La riunione ha rappresentato un'occasione per affrontare le difficoltà e cercare soluzioni per il futuro dei dipendenti e dell’azienda.

Oggi si è svolto "l'incontro al Mimit riguardante la grave crisi di Telco Soluzioni Digitali, una situazione che ha portato i lavoratori a trovarsi in cassa integrazione per un anno, con stipendi arretrati non pagati e una mancanza preoccupante di prospettive future". Questo è quanto dichiarano in una nota congiunta la Cgil e la Slc Cgil di Roma e del Lazio. "Durante l'incontro di oggi – prosegue la nota – ha partecipato anche il Commissario Giudiziale, il dottor Bernardino Quattrociocchi dell'Università La Sapienza. Il commissario ha affermato che, come previsto dalla normativa vigente, sta collaborando con il tribunale di Milano per verificare la possibilità di avviare un'amministrazione straordinaria della società, in alternativa alla liquidazione giudiziale (ex fallimento).

