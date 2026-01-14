Lavori in A13 chiuso di notte il tratto tra i caselli | il percorso alternativo

Per lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza sull’autostrada A13 Bologna–Padova, il tratto tra i caselli sarà chiuso durante la notte. È consigliabile utilizzare il percorso alternativo indicato per evitare disagi e garantire la sicurezza di tutti gli utenti. Si invitano gli automobilisti a pianificare i propri spostamenti con anticipo e a seguire le indicazioni delle autorità competenti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.