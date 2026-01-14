Lavori alla materna ’Rodari’ | Presto partirà l’ampliamento

La scuola materna ‘Rodari’ si appresta a completare un importante intervento di ampliamento. Recentemente, il Comune ha svolto un nuovo passaggio nel percorso di valorizzazione dell’edificio, segnando un avanzamento significativo verso l’inizio dei lavori. Questa fase rappresenta un passo importante per migliorare le strutture e garantire un ambiente più adeguato alle esigenze dei bambini e delle famiglie della comunità.

Scuola materna ‘Rodari’ c’è un passo decisivo verso il completamento e l’ampliamento. Nei giorni scorsi il Comune ha compiuto un altro passaggio fondamentale. L’ufficio tecnico ha infatti avviato le procedure per l’aggiornamento catastale della struttura, un atto burocratico necessario che segnala la progressione verso la fase finale del cantiere. Un Progetto di ampio respiro. L’intervento non è solo una manutenzione, ma un potenziamento strutturale dal valore complessivo di quasi 520.000 euro. Questo investimento è sostenuto in gran parte dai fondi europei del PNRR, nell’ambito dei piani del Ministero dell’Istruzione per migliorare le infrastrutture dedicate all’infanzia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.itImmagine generica

