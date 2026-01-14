L'Audi di Binotto guida il fronte con Ferrari e Honda sul trucco del motore Mercedes | ultimatum alla FIA

Audi, sotto la guida di Binotto, si schiera con Ferrari e Honda nella contestazione rivolta alla FIA riguardo alle presunte pratiche adottate dal motore Mercedes 2026. La questione riguarda le differenze tecniche che potrebbero influire sulla competitività, portando a un confronto diretto tra le case automobilistiche e l’autorità regolatrice del campionato. La situazione evidenzia l'importanza di un quadro regolamentare chiaro e trasparente nel mondo della Formula 1.

Audi, con Binotto, guida Ferrari e Honda nella protesta contro il presunto trucco del motore Mercedes 2026. Pressione sulla FIA per un chiarimento immediato. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

