L'Audi di Binotto guida il fronte con Ferrari e Honda sul trucco del motore Mercedes | ultimatum alla FIA

Audi, sotto la guida di Binotto, si schiera con Ferrari e Honda nella contestazione rivolta alla FIA riguardo alle presunte pratiche adottate dal motore Mercedes 2026. La questione riguarda le differenze tecniche che potrebbero influire sulla competitività, portando a un confronto diretto tra le case automobilistiche e l’autorità regolatrice del campionato. La situazione evidenzia l'importanza di un quadro regolamentare chiaro e trasparente nel mondo della Formula 1.

Audi accende il motore 2026, Mattia Binotto: "Un nuovo inizio per noi in Formula 1" - Mattia Binotto parla di “un nuovo inizio” per il team, pronto a entrare nel Circus con ambizione e innovazione ... msn.com

C’è l’Audi di Binotto a premere contro il potenziale trick Mercedes. Secondo le nostre informazioni l’esordiente ICE RedBull PWT non ha ‘quelle caratteristiche’ x.com

I primi scatti ufficiali di Audi in Formula 1 iniziamo qui oggi a Barcellona con una vettura "proto" per testare l'affidabilità del motore, giornata positiva per il team tedesco capitanato da Mattia Binotto Ph via Audi f1 facebook

