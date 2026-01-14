L' attore ha perso 30 chili ma è certo che li riprenderà presto In un' intervista ha spiegato perché ed è una cosa comune a tante persone

Ricky Memphis, attore noto per il suo amore per la buona cucina, ha recentemente perso 30 chili partendo da 100. In un’intervista, ha spiegato che mantenere la perdita di peso rappresenta una sfida comune a molte persone, soprattutto quando si ha una forte passione per il cibo. La sua esperienza evidenzia come, anche con impegno, il percorso di dimagrimento possa essere complesso e soggetto a variazioni nel tempo.

Difficile perdere peso quando si ama il buon cibo: lo sa bene Ricky Memphis, che ha perso trenta chili partendo da cento. Un traguardo non da poco quando si parla di salute, anche se l'attore è certo che prima o poi riacquisterà quello che ha perso. È stato lui stesso a raccontare il rapporto con il peso nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, scherzandoci anche un po' su: «Appena vedo dei risultati dico: "Beh, mo' però famme magnà». Claudio Amendola su "I Cesaroni 7": «Nessuno fuori per colpa nostra, ci hanno detto "ci fa schifo"» Ricky Memphis e il rapporto con la bilancia. L'attore, che presto rivedremo in Tv con I Cesaroni – Il ritorno, che racconta le vicende della famiglia romana che aveva salutato i fan nel 2014, non nega qualche eccesso: «Bevo troppo e mangio troppo.

