L’Atalanta lo ha soffiato alla Roma | visite e firma per Raspadori | VIDEO CM

L’Atalanta annuncia l’acquisizione di Giacomo Raspadori, ex attaccante di Napoli e Sassuolo. Dopo aver superato la concorrenza, il giocatore ha completato le visite mediche e firmato il contratto. La società bergamasca rafforza così il reparto offensivo, puntando sulle qualità tecniche di Raspadori per la seconda parte di stagione. L’ufficialità dell’accordo è attesa nelle prossime ore.

L'attaccante ex Napoli e Sassuolo torna nel campionato italiano: nelle prossime ore l'ufficialità del trasferimento alla 'Dea' L' Atalanta sbaraglia la concorrenza e si assicura le prestazioni di Giacomo Raspadori. Il sorpasso definitivo ieri ai danni soprattutto della Roma, in pole nei giorni scorsi per l'ex Napoli e Sassuolo. Giacomo Raspadori, visite mediche con l'Atalanta – Calciomercato.it L'attaccante però è stato sempre titubante sul trasferimento nella capitale, aspettando e scegliendo poi l'opzione Atalanta. Il classe 2000 questa mattina ha raggiunto Milano per le rituali visite mediche, sostenute alla clinica 'La Madonnina'. Blitz decisivo dell'Atalanta per Raspadori Soffiato alla Roma che aspettava una risposta dal giocatore Arriva a Bergamo a titolo definitivo per 22/23 milioni Con un vero e proprio blitz, l' #Atalanta soffia Jack #Raspadori alla #Roma: la DEA verserà all' #AtleticoMadrid 25 milioni di euro

