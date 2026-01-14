Laser & Co, consigliato dalla dermatologa, offre soluzioni efficaci per il trattamento dell’acne. Affianca una routine di cura della pelle a casa, studiata per mantenere i risultati nel tempo. Con l’aumento dei casi di acne e il ricorso di celebrità come Kendall Jenner e Katy Perry, è importante seguire un approccio mirato e costante per la salute della pelle.

I casi di acne sono in aumento. Anche molte celebrity come Kendall Jenner e Katy Perry non nascondono di soffrirne. Lo confermano i dati del Global Burden of Disease Study, ripresi in un articolo del British Journal of Dermatology, s econdo i quali il numero di casi della patologia cutanea tra adolescenti e giovani adulti di età compresa tra i 10 e i 24 anni è aumentato, dal 1990 a oggi, del +14%. Cosa fare? Acne sul mento, perché compare e come liberarsene X L’acne e le soluzioni di medicina estetica. «Anche se i cosmetici ad hoc sono sempre più numerosi e performanti, per il trattamento dell’acne suggerisco di evitare il fai-da-te», spiega Corinna Rigoni, Presidente Donne Dermatologhe Italia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Laser & co, tasstivamente sugeriti dalla dermatologa. E poi, la giusta routine di mantenimento a casa, con una skincare mirata

Leggi anche: Skincare routine facile e veloce, anche per pigre. Come avere una pelle radiosa con 3 prodotti e zero fatica

Leggi anche: Skincare wardrobe: come costruire una beauty routine consapevole