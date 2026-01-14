L’articolo analizza il ruolo di Eni nel contesto energetico globale, con particolare attenzione alla sua strategia in Norvegia. Dopo aver partecipato a iniziative internazionali, l’azienda continua a consolidare la propria presenza nel settore, mantenendo un equilibrio tra progetti tradizionali e nuove sfide. La discussione approfondisce il baricentro di Eni, come spiegato da Pistelli, e le implicazioni delle scelte aziendali nel panorama energetico attuale.

Eni, chiamata a raccolta insieme alle altre grandi compagnie petrolifere da Donald Trump, per rilanciare i pozzi e gli enormi giacimenti venezuelani, vuole continuare a mantenere gli occhi ben fissi sulla Norvegia. Per altre scommesse c’è tempo. Il gruppo “ha fatto un forte investimento e continuiamo a fare un forte investimento in Norvegia, per le risorse e perché abbiamo una posizione robusta nel Paese. Noi proseguiremo in questo cammino. Ma credo che non ci siano altre aree di interesse nella regione artica che negli ultimi anni è ovviamente impattata nella regione dalla Russia, resta fuori dal radar delle possibilità”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Artico può attendere. Il baricentro di Eni spiegato da Pistelli

