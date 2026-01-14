L’Artico può attendere Il baricentro di Eni spiegato da Pistelli

L’articolo analizza il ruolo di Eni nel contesto energetico globale, con particolare attenzione alla sua strategia in Norvegia. Dopo aver partecipato a iniziative internazionali, l’azienda continua a consolidare la propria presenza nel settore, mantenendo un equilibrio tra progetti tradizionali e nuove sfide. La discussione approfondisce il baricentro di Eni, come spiegato da Pistelli, e le implicazioni delle scelte aziendali nel panorama energetico attuale.

Eni, chiamata a raccolta insieme alle altre grandi compagnie petrolifere da Donald Trump, per rilanciare i pozzi e gli enormi giacimenti venezuelani, vuole continuare a mantenere gli occhi ben fissi sulla Norvegia. Per altre scommesse c’è tempo. Il gruppo “ha fatto un forte investimento e continuiamo a fare un forte investimento in Norvegia, per le risorse e perché abbiamo una posizione robusta nel Paese. Noi proseguiremo in questo cammino. Ma credo che non ci siano altre aree di interesse nella regione artica che negli ultimi anni è ovviamente impattata nella regione dalla Russia, resta fuori dal radar delle possibilità”. 🔗 Leggi su Formiche.net

