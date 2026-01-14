L’arte addosso | una pelle

L’arte addosso: una pelle è un progetto che trasforma il corpo in una tela, integrando l’arte nelle giornate quotidiane. Attraverso una passeggiata collettiva, la città diventa un’esposizione a cielo aperto, dove le opere si manifestano in movimento. Questa iniziativa unisce creatività e condivisione, offrendo un’esperienza che unisce arte e vita, rendendo visibile l’arte contemporanea in modo semplice e accessibile a tutti.

Un'opera d'arte da indossare, una passeggiata collettiva che attraversa la città e una mostra che prende forma camminando. Sabato la nostra città diventa il palcoscenico di 'Postcards from La Spezia n. 3', terzo capitolo di un progetto artistico che da oltre quattro anni racconta la città attraverso immagini e testi dal tono ironico e visionario. L'appuntamento è alle 17.30 in via Carpenino 6, alla Galleria d'arte Tubocubo, punto di partenza di una passeggiata urbana che condurrà i partecipanti fino al Birrificio del Golfo, in via delle Fornaci 15. A ogni persona che prenderà parte all'iniziativa sarà affidata un'opera 'da indossare': ciascun quadro è infatti dotato di una fascia che ne consente il trasporto a tracolla, trasformando i partecipanti in portatori temporanei dell'opera stessa.

