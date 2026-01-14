L’Arsenal ha avviato contatti per l’acquisizione del centrocampista brasiliano Breno Bidon. La società sembra interessata a rinforzare il reparto mediano, in un’ottica di consolidamento della rosa. La notizia, emersa recentemente online, si aggiunge alle attività di mercato del club londinese, che continua a monitorare talenti per migliorare le proprie prestazioni.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Mikel Arteta applaude i tifosi dell’Arsenal dopo la vittoria per 1-0 sul Chelsea (foto di Alex PantlingGetty Images) L’Arsenal è interessato a ingaggiare il centrocampista brasiliano Breno Bidon. Secondo quanto riportato da The Mirror, l’Arsenal ha avviato un’indagine sul 20enne centrocampista ed è in contatto con il suo club, il Corinthians. Hanno anche preso contatti con l’agenzia. Sarà interessante vedere se a ciò faranno seguito un’offerta ufficiale per ingaggiare il giocatore. Bidon è molto apprezzato in Sud America e ha un futuro brillante davanti a sé. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’Arsenal prende contatto per firmare Breno Bidon

