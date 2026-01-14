L' appello di Corona a Trump spiazza Berlinguer | In Iran faccia come con Maduro

Mauro Corona invita Donald Trump a intervenire in Iran con lo stesso approccio adottato in Venezuela, senza distinguo o giustificazioni legate al diritto internazionale. La sua proposta, espressa durante la trasmissione di Bianca Berlinguer, mette in discussione le differenze tra le situazioni e invita a un intervento coerente. Un appello che, pur provenendo da una voce indipendente, solleva riflessioni sulla politica internazionale e sulle modalità di intervento straniero.

Altro che distinguo e ricorso al tema del diritto internazionale solo quando conviene. Lo scrittore Mauro Corona, non certo un attivista MAGA, lo dice chiaro e tondo nello studio di Bianca Berlinguer: Donald Trump intervenga in Iran come ha fatto in Venezuela. Nel corso dell'ultima puntata di È sempre Cartabianca su Rete4, martedì 13 gennaio, commentando le tensioni e le proteste che scuotono l'Iran l'autore e scultore friulano ha espresso una profonda solidarietà verso il popolo iraniano, schiacciato da decenni di teocrazia. "Sono anni e anni che sono sopraffatti da questo regime, dagli ayatollah", ha spiegato Corona, citando il passaggio di potere da Khomeini a Khamenei. 🔗 Leggi su Iltempo.it

