L' appello di Corona a Trump spiazza Berlinguer | In Iran faccia come con Maduro
Mauro Corona invita Donald Trump a intervenire in Iran con lo stesso approccio adottato in Venezuela, senza distinguo o giustificazioni legate al diritto internazionale. La sua proposta, espressa durante la trasmissione di Bianca Berlinguer, mette in discussione le differenze tra le situazioni e invita a un intervento coerente. Un appello che, pur provenendo da una voce indipendente, solleva riflessioni sulla politica internazionale e sulle modalità di intervento straniero.
Altro che distinguo e ricorso al tema del diritto internazionale solo quando conviene. Lo scrittore Mauro Corona, non certo un attivista MAGA, lo dice chiaro e tondo nello studio di Bianca Berlinguer: Donald Trump intervenga in Iran come ha fatto in Venezuela. Nel corso dell'ultima puntata di È sempre Cartabianca su Rete4, martedì 13 gennaio, commentando le tensioni e le proteste che scuotono l'Iran l'autore e scultore friulano ha espresso una profonda solidarietà verso il popolo iraniano, schiacciato da decenni di teocrazia. "Sono anni e anni che sono sopraffatti da questo regime, dagli ayatollah", ha spiegato Corona, citando il passaggio di potere da Khomeini a Khamenei. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Corona spiazza Berlinguer: "La Meloni mi piace molto", in studio cala il gelo
Leggi anche: Venezuela, Maduro a Trump: “Pronto a faccia a faccia, no alternative a pace”
Iran, l'appello di Mauro Corona a Trump spiazza Berlinguer: "Come con Maduro" - Altro che distinguo e ricorso al tema del diritto internazionale solo quando conviene. iltempo.it
Il capo dell’accusa ha comunicato di astenersi dal processo d’appello contro il cardinale. La Cassazione vaticana avrebbe dovuto pronunciarsi sulle richieste di ricusazione avanzate dalle difese. Dietro le istanze, il presunto «conflitto di interessi» emerso nell facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.