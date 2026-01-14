I sindacati chiedono al ministero di istituire immediatamente un Osservatorio sulla sicurezza, evidenziando il rischio che l’attenzione pubblica possa diminuire dopo i media dedicati all’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio. La loro preoccupazione è che, una volta passata l’attenzione mediatica, le istituzioni possano ridurre gli interventi e le misure di tutela necessarie per garantire la sicurezza sui mezzi pubblici.

La paura dei sindacati è che "quando svanirà l’attenzione mediatica sull’ omicidio in stazione del capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, le istituzioni smetteranno di affrontare il tema della sicurezza ". Per questo nella mattinata di ieri è arrivata la richiesta di un "urgente" incontro nazionale dell’ Osservatorio sulla sicurezza, definito dal protocollo d’intesa del personale e dei passeggeri, sottoscritto nel 2022 tra organizzazioni sindacali (Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti), ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ministero dell’Interno, conferenza delle Regioni e delle province autonome, Anci e Agenss. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’appello dei sindacati al ministero: "Subito l’Osservatorio sulla sicurezza"



