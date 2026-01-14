L’Inter si trova ora in una posizione difficile, con il pareggio del Napoli contro il Parma che ha aperto nuove possibilità in chiave di mercato. Attualmente impegnata nel recupero contro il Lecce, la squadra dovrà valutare attentamente le strategie per rafforzare la propria rosa e rispondere alle sfide della stagione. La situazione richiede attenzione e pianificazione, con l’obiettivo di migliorare il rendimento in vista delle prossime partite.

Il pareggio casalingo del Napoli contro il Parma ha dato una grande occasione all’Inter che sta affrontando il Lecce nel recupero della partita rinviata per via degli impegni in Supercoppa italiana. Se l’attenzione per questa sera è tutta sulla partita contro la squadra salentina, in casa nerazzurra si pensa anche al calciomercato e a quelle che potrebbero essere le mosse per migliorare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Annuncio di Marotta sul mercato dell’Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it Uno dei reparti che potrebbe essere ritoccato è quello della difesa con i nerazzurri che vorrebbero ritoccare soprattutto la fascia destra considerato il fatto che Denzel Dumfries è fuori da tempo per via di un’operazione che lo ha frenato in questa fase della stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - L’annuncio gela i tifosi dell’Inter, tutto da rifare in sede di mercato

Leggi anche: Frattesi alla rivale italiana, l’annuncio gela i tifosi dell’Inter

Leggi anche: Alonso spiazza tutti: l’annuncio del pilota gela i tifosi della Formula 1

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

"Il nostro matrimonio è finito". È addio tra i due bei volti della tv: l'annuncio gela il pubblico. "L'amore non basta" facebook

#Cancelo #Juve L'annuncio gela i bianconeri x.com