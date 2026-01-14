Landini doppio passo falso

Nel recente incontro tra Next Biella e Landini, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria significativa con il punteggio di 69-61. La partita si è svolta con intensità, evidenziando alcune difficoltà per Landini, che ha commesso alcuni errori decisivi. Di seguito i dettagli dei punteggi dei singoli giocatori e le statistiche principali della partita.

