Landini doppio passo falso
Nel recente incontro tra Next Biella e Landini, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria significativa con il punteggio di 69-61. La partita si è svolta con intensità, evidenziando alcune difficoltà per Landini, che ha commesso alcuni errori decisivi. Di seguito i dettagli dei punteggi dei singoli giocatori e le statistiche principali della partita.
Next Biella 69 Landini 61 NEXT BIELLA: Rapano 3, Caligaris 0, Aimone 0, Badiane 2, Squizzato 17, Fracchia1 0, Roncarolo 3, Bamba 19, Hustak 4, Sartore 9; n.e. Bruno. All.Danna. GINO LANDINI LERICI: Albanesi 8, Giachetti 10, Menicocci 14, Schnyders 10, Bicicchi, Tripodi 2, Maccari 9, Sacchelli 3, Russo 0, Putti 5. All. Corsolini. Parziali: 13-16; 44-29; 51-48. LERICI – Weekend da dimenticare per le due squadre della Landini uscite battute nei rispettivi confronti. In Serie B maschile sconfitti di 8 punti sul parquet del Next Biella, terzo in graduatoria. "Dopo un buon avvio ci siamo ritrovati sotto di 17 punti all’intervallo – spiega coach Marco Corsolini – ma siamo stati molto bravi a recuperare fino alla parità, poi purtroppo non siamo stati fortunati nel finale". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Quota 100 per la Tema Sinergie: dopo il doppio passo falso ecco la vittoria contro Nocera
Leggi anche: Mastella a Fico: "Escludere gli eletti dalla giunta è ingiusto. Il primo passo in Campania del campo largo è un passo falso"
Landini, doppio passo falso.
#dimartedi Landini contro Meloni: "La gente sta peggio, non arriva alla fine del mese". facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.