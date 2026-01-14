Lanciano recupera La befana del vigile urbano dopo il rinvio per maltempo
Il Comune di Lanciano ha annunciato il recupero della manifestazione “La befana del vigile urbano”, originariamente prevista per il 6 gennaio e rinviata a causa del maltempo. L’evento, promosso in collaborazione con la polizia locale, si svolgerà in una nuova data stabilita per garantire la partecipazione della comunità. Restano confermate le iniziative in programma, che puntano a rafforzare il rapporto tra cittadini e forze dell’ordine.
Nuova data per la manifestazione “La befana del vigile urbano”, promossa dal Comune di Lanciano in collaborazione con la polizia locale, che lo scorso 6 gennaio era stata rinviata a causa del maltempo.La befana, anche se in ritardo, arriverà dai bambini di Lanciano sabato 17 gennaio, dalle ore 17. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Torna la Befana del vigile urbano: a Lanciano sorprese per i più piccoli e la discesa dalla torre civica
Leggi anche: Torna a Pisa la rievocazione della befana del vigile urbano e del Vespa Club
La befana del Vigile Urbano torna in piazza, nuova data a Lanciano - Slitta di qualche giorno, ma resta confermato uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli: la manifestazione “La Befana ... abruzzolive.it
Rinviata a data da destinarsi la Befana del Vigile di Lanciano - L'appuntamento è per martedì 6 gennaio, dalle ore 17, in piazza Plebiscito, per u na giornata di festa ... chietitoday.it
#LancianoTorrese: capitan Verna in sala stampa al termine del match del Biondi LG Infissi - Lanciano #SempreForzaLanciano facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.