L' Amletu di Shakespeare ambientato nella Sicilia degli anni ’50 | dramma comico al Teatro Apparte

L'Amletu, adattamento siciliano di Shakespeare ambientato negli anni ’50, è un dramma comico in scena al Teatro Apparte. Mantiene la struttura e i temi dell’originale, come amore, vendetta e tragedia, reinterpretandoli in chiave moderna. Un’opera che unisce il patrimonio classico a un contesto storico e culturale diverso, offrendo una riflessione attuale su temi universali.

