L' Amletu di Shakespeare ambientato nella Sicilia degli anni ’50 | dramma comico al Teatro Apparte
L'Amletu, adattamento siciliano di Shakespeare ambientato negli anni ’50, è un dramma comico in scena al Teatro Apparte. Mantiene la struttura e i temi dell’originale, come amore, vendetta e tragedia, reinterpretandoli in chiave moderna. Un’opera che unisce il patrimonio classico a un contesto storico e culturale diverso, offrendo una riflessione attuale su temi universali.
L’opera riprende la struttura narrativa dell’originale shakespeariano, mantenendone intatti i grandi temi – amore, tragedia, vendetta, fratricidio – e li rilegge in una chiave profondamente contemporanea. Al centro della storia c’è una famiglia malavitosa: Don Claudio, dopo aver ucciso il proprio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
