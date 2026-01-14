L' Amendola incanta Sarno | un open day da record tra visori 3d radio web e umanesimo

L’Istituto Comprensivo “Giovanni Amendola” di Sarno ha aperto le porte a studenti, famiglie e visitatori per un open day speciale. Tra esposizioni di visori 3D, radio web e approfondimenti sull’umanesimo, l’evento ha riscosso grande interesse, offrendo un’occasione di confronto e scoperta delle attività scolastiche. Un momento di condivisione che ha sottolineato l’impegno dell’istituto nel proporre esperienze educative innovative e coinvolgenti.

