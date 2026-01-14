L' ambulanza le mani al collo e le versioni contrastanti | cosa non torna del caso Luca Vildoza
Il caso Luca Vildoza, giocatore della Virtus, coinvolge accuse di aggressione a un'operatrice della Croce Rossa. Mentre il giudice di Bologna ha deciso di non convalidare l’arresto di Vildoza e della moglie, le versioni delle parti restano contrastanti. Questa vicenda solleva dubbi e richiede un’analisi accurata dei fatti per comprendere meglio quanto accaduto e le eventuali responsabilità.
Il giudice delle indagini di Bologna Alberto Ziroldi non ha convalidato l’arresto del giocatore della Virtus Luca Vildoza e della moglie e giocatrice di pallavolo Milica Tasic, accusati di aver aggredito e procurato delle lesioni a Tiziana D’Antonio, un’operatrice dell’ambulanza della Croce Rossa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Un punto per il campione di basket. Il giudice non convalida l’arresto.
