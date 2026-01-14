L’allenatore dei Pittsburgh Steelers Mike Tomlin si dimette dopo 19 stagioni

L’allenatore dei Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin, si è dimesso dopo 19 stagioni alla guida della squadra. Il presidente Art Rooney II ha ringraziato Tomlin per la sua dedizione e i risultati ottenuti nel corso degli anni. La decisione segna un importante cambiamento nel management della squadra, che si prepara a un nuovo capitolo nella propria storia sportiva.

Il presidente degli Steelers Art Rooney II ha ringraziato il 53enne per la sua "dedizione e successo". L'allenatore dei Pittsburgh Steelers Mike Tomlin si dimetterà dopo quasi due decenni, ha confermato la squadra martedì. Il 53enne lascerà il ruolo dopo 19 stagioni a Pittsburgh, un mandato che lo ha reso l'allenatore più longevo di una singolare franchigia sportiva professionistica nordamericana. Anche Tomlin se ne va con il suo straordinario record di non aver mai avuto una stagione perdente con gli Steelers intatto.

